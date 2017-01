Unterfrauenhaid

Jugendbetreuerinnen: Claudia Flatzbauer, Melanie Deutsch, Lisa Niklos und Lisa Kübler

Zahl der Feuerwehrjugendmitglieder: Zwölf Feuerwehrjugendliche, davon sechs Mädchen und sechs Burschen

Gründungsjahr der Feuerwehrjugend: 2004

Erfolge bei Wettkämpfen:

2. Platz (Silber) bei den Bezirkswettkämpfen in Ritzing 2011

5. Platz (Bronze) bei den Bezirkswettkämpfen in Ritzing 2011

5. Platz (Silber) bei den Bezirkswettkämpfen in Deutsch Gerisdorf 2013

5. Platz (Bronze) bei den Bezirkswettkämpfen in Deutsch Gerisdorf 2013

5. Platz (Silber) bei den Bezirkswettkämpfen in Lockenhaus 2014