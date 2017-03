Johanna Schattovich wurde am vergangenen Freitag 100 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrer Familie feierte sie am vergangenen Sonntag ihren Ehrentag im Gasthaus Domschitz in Oberpullendorf.

Die Jubilarin hat drei Kinder, zwei Enkelkinder und vier Urenkelkinder. Neben der Familie mischte sich auch eine große Gratulantenschar aus Gemeinde-, Landes- und Bundespolitik unter die Gäste. „Heute ist ein Tag, auf den sie 100 Jahre gewartet haben“, schmunzelte Bürgermeister Anton Blazovich.

„Ich habe ihnen bereits zum 99. Geburtstag gratuliert und hier war es ihr Wunsch, dass ich ihnen zum 100. Geburtstag wieder gratulieren komme.“ Nationalrat Niki Berlakovich betonte, dass man dem Geburtstagskind die 100 Jahre nicht ansehe. „Das Burgenland ist 95 Jahre alt. Sie haben viel miterlebt und das Land wieder aufgebaut, dafür sind wir sehr dankbar“, so Berlakovich. Glückwünsche überbrachte auch Landesrat Norbert Darabos in Vertretung von Landeshauptmann Hans Niessl.

„So ein vitales Geburtstagskind mit 100 Jahren habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Als ich in die Politik ging, gab es maximal einen 100. Geburtstag im ganzen Land, jetzt sind es mehrere“, fügte Darabos hinzu. Blumen und prall gefüllte Geschenkkörbe wurden dem 100-jährigen Geburtstagskind von den Gratulanten übergeben.