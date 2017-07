Dem Vernehmen nach sollen in Ritzing drei Volksabstimmungen zu verschiedenen Themen bevorstehen. Zwei SPÖ-Mitglieder (nicht SPÖ-Gemeinderäte) sollen die Anzeigen zur Volksabstimmung mit den erforderlichen Unterschriften eingebracht haben. Die Bürger sollen über eine Auftragsvergabe für die Leichenhalle, über die Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes sowie über die Verlängerung eines Bauzwangs abstimmen.

Bürgermeister verwundert über SP-Wunsch

Vom Kundmachungsbeschluss haben die Initiatoren zwei Monate Zeit, in dem Fall bis 18. Juli, die restlichen Unterschriften für eine Volksabstimmung einzubringen. Wie die BVZ bereits berichtete, sammelte im November vergangenen Jahres die SPÖ 250 Unterschriften, damit über einen von ÖVP und Liste für Ritzing gefassten Gemeinderatsbeschluss zur Erweiterung der Leichenhalle nochmals abgestimmt wird.

Die Volksabstimmung ging am 29. Jänner über die Bühne. Die Mehrheit der Ritzinger stimmte für den Zubau. „Mit den Stimmen der ÖVP und Liste für Ritzing wurden die Arbeiten vergeben. Mich wundert es, warum die SPÖ eine weitere Volksabstimmung haben will. Wir haben die Arbeiten an den Bestbieter vergeben“, so Bürgermeister Walter Roisz (ÖVP).

Aus der Sicht der SPÖ wurde die Auftragsvergabe beeinsprucht, da die beschlossene Variante der Leichenhalle aufgrund der Planungsgrundlagen geändert wurde und ein neuer Gemeinderatsbeschluss gefasst hätte werden müssen.

„Die Anzeige zur Volksabstimmung über die Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes wurde unter anderem veranlasst, da die Widmung Grünfläche-Campingplatz zur Errichtung von Sanitärgebäuden und Lagergebäuden im Helenenschacht direkt neben der Zufahrt zum Hochbehälter nicht unsere Zustimmung findet. Wir sind der Meinung, dass dieser Flächenwidmungsplan anders aussehen muss“. so SPÖ-Obmann Ewald Obermaier. Bei dem Punkt „Bauzwang“ betreibe die Mehrheitsfraktion Klientelpolitik. „Wenn, muss es das gleiche Recht für alle geben“, so Obermaier.