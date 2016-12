Seine erste internationale Amtshandlung und zugleich sein erster Besuch in Österreich als neuer Außenminister und Vize-Premier von Kroatien führte Davor Stier zu Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics nach Nikitsch. Die sehr herzliche und freundschaftliche Begegnung zwischen Außenminister Stier und Bischof Zsifkovics fand im Rahmen eines Weihnachtskonzerts mit dem grenzüberschreitenden Chor „Pax et bonum“ in der Pfarrkirche statt.

„Es ist ein historischer Tag, dass hier Burgenlandkroaten aus drei Ländern und vier Diözesen in der Pflege der gemeinsamen Kultur und des Brauchtums grenzüberschreitend und mit viel Leidenschaft Musik machen“, würdigte Außenminister Stier das von Bischof Zsifkovics initiierte Chor-Projekt. Ausdrücklich bedankte sich Stier bei Zsifkovics für dessen Engagement und Unterstützung des Burgenlandkroatischen und der Volksgruppen im Burgenland.