In Weppersdorf luden am Samstag die Kinderfreunde rund um Obfrau Alexandra Bayer zum Kindermaskenball in das Gasthaus Fuchs ein. Zahlreiche Kinder füllten den ganzen Nachmittag lang die Tanzfläche und hatten Spaß zu der Musik von "Georg" und bei verschiedensten Spielen, bei denen es Süßigkeiten zu ergattern gab. Bei einer großen Tombolaverlosung warteten viele schöne Sachpreise auf die Kinder. Bei einem Schätzspiel konnten auch die Eltern mitmachen.