Bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl wird die FPÖ Weppersdorf mit Bürgermeister- und Spitzenkandidat Manfred Tiefenbach antreten. „Wir wollen in der Gemeinde mitarbeiten und etwas zum Besseren für die nächsten Generationen bewegen“, so Tiefenbach.

Mehr Bewegung in Gemeinde bringen

Insgesamt fünf Kandidaten stehen auf der Liste der FPÖ, darunter Tiefenbachs Gattin Anita Tiefenbach und sein kleiner Bruder Oskar Tiefenbach. „Diese Formation tritt zum ersten Mal in Weppersdorf an. Ein Mandat wäre super, aber mehr wäre immer toll. Wir sind alle Newcomer“, so Tiefenbach.

Die FPÖ Weppersdorf möchte unter anderem mehr Bewegung für Jung und Alt in die Großgemeinde bringen.