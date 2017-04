„Die Feuerwehrjugend stellt eine sinnvolle Freizeitgestaltung dar. Die Jugendlichen lernen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Mix aus Spaß, Spiel und einer interessanten Tätigkeit“, schildert Betreuerin Manuela Fercsak, warum man zur Feuerwehrjugend gehen soll.

"Wichtig, dass Zukunft gesichert ist"

In Unterpullendorf gibt es zurzeit zwölf Jugendliche bei der Feuerwehrjugend. „Es ist uns wichtig, dass die Zukunft der Feuerwehr gesichert ist. Das ist nur möglich, wenn die Jugendlichen bereits in einem frühen Alter für die Feuerwehrarbeit animiert werden“, so Fercsak.

Die fünf Mädchen und sieben Burschen treffen sich regelmäßig mit den Betreuern, um gemeinsam zu lernen und zu üben. In den Wintermonaten wird die Zeit intensiv genutzt, um sich für den Wissenstest vorzubereiten. Die Jugendlichen werden weiters mit den verschiedenen Geräten der Feuerwehr vertraut gemacht.

„Wir versuchen, auch praktische Übungen zu machen. Es gibt Löschübungen, aber auch Spreizer und Schere durften die Jugendlichen bereits austesten. Es ist wichtig, dass sie unsere Geräte kennen“, so Fercsak. Das erlernte Wissen können die Jugendlichen jährlich beim Wissenstest beweisen. An Wettkämpfen wurde bis jetzt noch nicht teilgenommen.

Spaß kommt nicht zu kurz

Aber auch der Spaß kommt bei der Feuerwehrjugend Unterpullendorf nicht zu kurz: Einmal im Jahr gibt es einen gemeinsamen Tagesausflug mit den Feuerwehrjugendlichen aus Großmutschen und Frankenau. Hier wird versucht, eine Mischung aus Feuerwehr und Freizeitbeschäftigung zu finden.

„Im vergangenen Jahr haben wir die Berufsfeuerwehr in Florisdsdorf besucht. Am Nachmittag waren wir am Donauturm und zum Abschluss gab es eine Schiffsfahrt am Neusiedler See. Es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen in unserer Großgemeinde auch etwas gemeinsam unternehmen“, erzählt Fercsak.