Beim Nachbarn aus Riedlingsdorf sollte die Wende endlich her. So waren zumindest die Erwartungen des SC Grafenschachen vor dem Auswärtsauftritt. Falsch gedacht, denn nach dem 0:5 schlitterten Oliver Zankl, Hans-Jürgen Wappel und Kollegen noch tiefer in die Krise. Noch kein Sieg und erst zwei Treffer stehen auf der Habenseite des ehemaligen 2. Liga-Klubs, der derzeit ernsthaft ans Tor der 2. Klasse klopft.

Warum dem so ist, kann sich keiner so wirklich erklären. Auch Obmann Thomas Wagner nicht: „Es wird gut trainiert, aber wir können die Trainingsleistungen im Spiel nicht konservieren.“ Zudem fehlte auch das Spielglück, denn statt dem 1:1-Ausgleich durch Markus Pierer, hieß es zur Pause 0:2. Die Köpfe der SCG-Kicker hingen nach unten und richteten sich auch nicht mehr auf.

Nun empfängt man am Sonntag den Tabellenzweiten aus Mühlgraben. Dazu forderte das Oberhaupt: „Wir müssen uns weiter verbessern und endlich den ersten Dreier der Saison einfahren.“

Dem wollen die Mühlgrabener natürlich entgegenwirken. Trainer Josef Unger: „Ich hoffe nur, dass meine Kicker dieses Spiel nicht schon im Vorfeld im Kopf gewonnen haben.“