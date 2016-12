Nach einem wahrlich verdienten spielfreien Wochenende sind die Redwell Gunners wieder in die Admiral Basketball Bundesliga eingestiegen – und das gleich mit einer gelungenen Revanche: Die Chougaz-Truppe bezwang den WBC Wels erstmals in dieser Saison, allerdings erst in der Verlängerung. „Ich bin zufrieden – mit meiner Leistung, aber vor allem mit dem Sieg“, sagte Benjamin Blazevic, der im Auswärtsspiel in Oberösterreich nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte.

Baskets Bonn kommen nach Oberwart

Seine Rückkehr ist vor allem deshalb wichtig für die Gunners, weil in den kommenden Wochen einige schwere Spiele am Programm stehen – inklusive der Doppelbelastung im Europacup. Für diese Mühen wurden die Blau-Weißen allerdings schon im Vorfeld bei der Auslosung belohnt: Denn in der Gruppe von Oberwart findet sich kein geringerer Gegner als die Telekom Baskets aus Bonn.

„Unser absolutes Wunschlos“, freut sich Manager Andreas Leitner. „Es ist immer etwas Besonderes, gegen den ‚großen Nachbarn‘ anzutreten. Außerdem ist die deutsche Liga einer der angesagtesten Ligen Europas – das ist ein super Weihnachtsgeschenk für die Fans.“ Tatsächlich wird das Spiel vier Tag vor Weihnachten über die Bühne gehen, am Mittwoch, dem 20. Dezember (19 Uhr). Chancen rechnet sich Leitner keine aus – nicht gegen Bonn und auch nicht in der Gruppe (siehe Spielplan rechts): „Der Aufstieg ist angesichts dieser Gegner fast unmöglich. Aber das haben wir vor der ersten Gruppenphase auch gedacht.“