Am Samstag fand in Oberwart die alljährliche Atemschutzleistungsprüfung für die Feuerwehren des Bezirks Oberwart statt - 19 Trupps nahmen daran teil.

Insgesamt 19 Trupps aus dem Bezirk Oberwart konnten bei dieser praxisnahen und herausfordernden Prüfung einen positiven Abschluss erreichen. Die Prüfung besteht aus vier Stationen: Masken zerlegen und zusammenbauen, Fragen, Hindernisstrecke und Bergestrecke.

Stellvertretend für alle Teilnehmer wurde der Gruppe Oberdorf 1 in Bronze, der Gruppe Unterschützen 1 in Silber und der Gruppe Riedlingsdorf 1 in Gold das Abzeichen vom Landesfeuerwehr- und Bezirksfeuerwehrkommandanten Hans Hatzl verliehen.



Das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart und die BVZ gratulieren allen Teilnehmern zum Erwerb der Abzeichen und wünschen auch weiterhin viel Erfolg.