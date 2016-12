Am Montag sorgte ein offener Brief von Renate Holpfer, Geschäftsführerin von „Frauen für Frauen Burgenland“, für Aufregung: „Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Einrichtung ‚Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendlich‘ (Anmerkung: Anlaufstelle für Eltern von Kindern mit Behinderungen) per Ende des Jahres geschlossen werden soll.“

Gerichtet war der Brief ans Sozialministerium, das Land und diverse Medien. „Wie wissen jetzt nicht, wo wir Klientinnen mit behinderten Kindern hinschicken sollen. Allein 2015 wurden 2.100 Beratungen vor Ort durchgeführt. Es kann nicht sein, dass jetzt alle nach Eisenstadt müssen, das ist ja eine Weltreise.“ Derzeit ist die Beratungsstelle im Gesundheitszentrum Oberwart angesiedelt.

Seitens des Ministeriums wird auf Anfrage der BVZ betont, dass „keine Einstellung der Dienstleistung erfolgen wird, sondern die Dienstleistung künftig durch das Land Burgenland erbracht werden wird. Die Dienstleistung selbst ist wichtig, wird nachgefragt und soll jedenfalls Bestand haben.“ In welcher Form es 2017 weitergehen wird, konnte jedoch nicht beantwortet werden. Weder vom Ministerium, noch vom Land – eine diesbezügliche Anfrage ans Büro von Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Für ihn sprang Landesrätin Verena Dunst in die Bresche: „Alles ist geklärt, ich habe heute (Anmerkung: Montag) selbst mit Minister Alois Stöger gesprochen: Nichts wird geschlossen.“