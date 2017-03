Bis Ende März haben interessierte Mediziner die Möglichkeit, sich bei der Ärztekammer für eine der vier ausgeschriebenen Arztstellen zu bewerben. Konkret geht es um drei freie Stellen in der Bezirkshauptstadt (Lungenfacharzt, Allgemeinchirurg und Orthopädie) und einen Allgemeinmediziner für Großpetersdorf. Für letztere Stelle gab es bereits neun erfolglose Ausschreibungen.

Zehnter Anlauf in Großpetersdorf

In Oberwart hingegen werden Nachfolger für Ärzte gesucht, die kurz vor ihrem Pensionsantritt stehen. So treten etwa Leonidas Mouratidis (Lunge) und Ismail Mostafa (Allgemeinchirurgie) per Ende Juni ihren Ruhestand an, bei der Facharztstelle für Orthopädie handelt es sich um eine sogenannte „Vorgriffsstelle“.

„Das heißt, dass Rudolf Sigmund noch im Dienst bleibt, es also über einen gewissen Zeitraum hinweg zwei orthopädische Fachärzte in Oberwart geben wird“, informiert Ärztekammerdirektor Thomas Bauer. Sorgen bereitet ihm die Ausschreibung für die Arztstelle des Allgemeinmediziners in Großpetersdorf: „Das ist jetzt schon der zehnte Anlauf …“