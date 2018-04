Im vergangenen Jahr nahmen erstmals über 1000 Frauen an diesem einzigartigen Event im Burgenland teil. Daher hat man sich entschieden, die sechste Veranstaltung dieser Laufreihe erneut im selben Ort auszutragen.

„Bad Tatzmannsdorf ist mit seiner Sportinfrastruktur und speziell mit der Lauf- und Walkingarena prädestiniert für diese Veranstaltung und bietet darüber hinaus mit seiner touristischen Infrastruktur viele Möglichkeiten, einen Tag zum besonderen Erlebnis für die Teilnehmerinnen und die gesamte Familie werden zu lassen“, sagte Frauenlandesrätin Verena Dunst bei der Präsentation des Events.

Für Bürgermeister Gert Polster und Tourismuschef Dietmar Lindau ist es eine Freude, die Lauf- und Walkingarena für den Frauenlauf zur Verfügung zu stellen. Start und Ziel finden bei der Gästeinformation statt.

Mit Spenden wird Lastenfahrrad finanziert

Landesrätin Dunst freut sich auch heuer wieder über eine so rege Beteiligung. Es werden ein Straßenlauf über 5,5 oder 7,3 KIlometer und ein Nordic-Walking-Bewerb über 5,5 Kilometer angeboten.

Auch heuer findet im Zuge dessen eine Charity-Aktion statt. „Die Spenden kommen zu 100 Prozent hilfsbedürftigen Menschen zugute. In diesem Jahr unterstüzen wir Marcel, einen jungen Burschen, der an epileptischer Encephalopathie erkrankt ist und dringend ein Lastenfahrrad benötigt, um gut gesichert mit seiner Familie an Radtouren teilnehmen zu könen“, erzählte Marco Halvax, der Organisationsleiter des Burgenländischen Frauenlaufes und „Sports for Hope“-Gründer.

Frauenpower: Frauenlandesrätin Verena Dunst (2.v.l.) mit Katharina Graf, Karina Ringhofer und Ruth Schneeber (v.l.) am Parcours der Lauf- und Walkingarena. | Daniel Fenz

„Eine Erneuerung im heurigen Jahr ist auch die Vorstellung die Möglichkeit eines anschließenden Erwerbs eines besonderen Fotokalenders“, sagte die Leiterin des Frauenreferates, Karina Ringhofer. Im Rahmen der Veranstaltung wird ein Charitykalender unter dem Motto „12 Gesichter, 12 Geschichten“ vorgestellt. In diesem sind Frauen abgebildet, die an Krebs erkrankt sind beziehungsweise die Krankheit überwunden haben. Der Kaldender soll Frauen Mut im Kampf gegen die Krankheit Krebs machen. Der Reinerlös des Verkaufs kommt zu 100 Prozent der Krebshilfe zugute.

Wissenswertes

6. Burgenländischer Frauenlauf; 17. Juni 2018 in Bad Tatzmannsdorf; Veranstalterin: Eine Initiative der Frauenlandesrätin Verena Dunst und des Referates Frauen-, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung.