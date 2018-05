Die Hochzeit soll ja bekanntlich der schönste Tag im Leben sein. Ein Anspruch, der im Vorfeld einiges an Planung fordert, um ihm gerecht zu werden. Kein Wunder also, dass der Verein „Südburgenland - Ein Stück vom Paradies“ in den letzten Jahren alle Hände voll zu tun hatte, um das neue Projekt „Heiraten im Paradies“ vor den Altar der Öffentlichkeit führen zu können, und mit ihm den Bund für eine hoffentlich glorreiche Zukunft im Tourismus einzugehen. „Vor drei Jahren gab es die Ausschreibung für ein touristisches Leuchtturmprojekt des Wirtschaftsministeriums, aus dem wir in ganz Österreich als Gewinner hervorgegangen sind“, berichtet Thom Wachter von der Genussinitiative.

Präsentation fand vergangene Woche statt

Vergangene Woche wurde das neueste Zugpferd der Region der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Zahlreiche Qualitätsbetriebe aus dem Südburgenland sind mit dabei. Juweliere, Modehäuser, Konditoreien, aber auch Fotografen, Frisöre, Hotels und Gastro sind Teil der Heiratsbetriebe.

Für Hochzeiten hat man weiters vier verschiedene Packages erarbeitet und mit Wedding Planerin Linda Hollnbuchner ist auch eine Expertin mit an Bord. „Alle Branchen, die für eine Hochzeitsplanung wichtig sind, haben sich beim Projekt Heiraten im Paradies zusammengeschlossen. Von der gemeinsamen Vermarktung profitieren am Ende alle“, ist Hollnbuchner überzeugt.

Hotelier Karl Reiter spannt für künftige Brautpaare auf Wunsch gar seine Lipizzaner vor die Kutsche. Kurz: Heiraten im Paradies will halten, was es verspricht. Wer sich traut oder trauen will, findet unter www.heiratenimparadies.at alle weiteren Infos.