Die FPÖ mit Dietrich Wertz an der Spitze geht mit einem starken Team in den Wahlkampf. Wertz hat sich vor allem der Reaktivierung der Bahn verschrieben. „Diese wäre vor allem nicht nur für Bad Tatzmannsdorf sondern für die ganze Region wichtig“, erklärte er bei der Präsentation seines Teams.

Sein Parteifreund Hans Rehling kritisierte dabei auch die Landespolitik: „Bis jetzt wurden 90 Prozent im Norden investiert, in Zukunft gehört auch bei uns ausgebaut. Mit rund 2,5 Millionen Euro könnte die Museumsbahn wieder betrieben werden“, meint Rehling.

Und auch Andreas Eigenbauer pocht auf die Bahn: „Leute würden gerne mit der Bahn zu uns anreisen. Das geht aber nicht. Man könnte so mit dem Rad in Wien in den Zug einsteigen, und bei uns im Kur-, Tourismus- und Wellnessort wieder aussteigen und das Südburgenland genießen.“ Er fordert daher Landesrat Helmut Bieler auf: „Springen wir rechtzeitig auf den Zug auf, bevor es zu spät ist.“