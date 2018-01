Gleich vorweg: Diesmal hat es mit dem Budgetbeschluss geklappt, alle Parteien waren sich einig und stimmten dem Voranschlag für das Jahr 2018 zu.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung war aber nicht das Budget für das heurige Jahr, sondern die Sperre des Vogelsangwaldes durch die Kurbad AG das wichtigste Thema . Einhelliger Tenor: Das Betretungsverbot, also die Schilder mit „Betreten verboten“, sollen so schnell wie möglich verschwinden, damit die Bevölkerung und Kurgäste wieder ungehindert spazieren gehen können.

Bevölkerung und Kurgäste sollen wieder spazieren gehen können

Auf Anfrage der BVZ bei der Kurbad AG erinnert Direktor Leonhard Schneemann daran, dass das Verbot aufgrund Gefahr in Verzug bestehe und es um Haftungsfragen im Schadensfall ginge: „Ich will aber unbedingt gemeinsam mit der Gemeinde eine Lösung für den Vogelsangwald und auch den Kurpark finden. Vor allem geht es darum, wer künftig für die Durchforstung und Instandhaltung zuständig ist.“ Schneemann wünscht sich, dass sich die Gemeinde an den dafür anfallenden Kosten beteiligt.

Seitens der Gemeinde heißt es, dass derzeit auf die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage an Schneemann gewartet werde.