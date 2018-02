Er feierte kürzlich seinen 25. Geburtstag und ist damit Österreichs drittjüngster Bürgermeister. Dabei war in seinen Kindheitstagen lange nicht klar, ob Daniel Ziniel, Ortschef von Badersdorf, überhaupt noch Geburtstage feiern wird können. Vor 18 Jahren diagnostizierten die Ärzte bei dem damals siebenjährigen Daniel Leukämie. Der junge Bürgermeister erinnert sich: „Ich habe ein halbes Jahr fast ausschließlich im Krankenhaus in Graz verbracht und dort mehrere Chemotherapien bekommen.“

Geburtstagskinder unter sich. Die Badersdorfer Paula Latzko, Gabriele Rosner und Arno Mittl haben am gleichen Tag Geburtstag wie ihr Bürgermeister. | BVZ

Ziniel hatte Glück, die Chemo schlug an, heute gilt er als geheilt. „Einmal im Jahr muss ich allerdings nach wie vor zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Graz.“ Um von seinem Glück etwas abzugeben, feierte Badersdorfs Oberhaupt seinen Geburtstag mit Speis und Trank im Gemeindesaal. Anstelle von Geschenken bat er um Spenden für die Kinderkrebshilfe. „Unglaubliche 1.060 Euro kamen zusammen, ein herzliches Dankeschön an alle Spender“, so Daniel Ziniel erfreut.