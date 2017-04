Groß, größer und a bisserl was geht immer noch. Das Unterwarter Industriegebiet erfreut sich seit Jahrzehnten einer großen Kundenfrequenz. Jetzt vergrößern gleich drei Zugpferde ihren bestehenden Standort.

Auch eine Neueröffnung steht an

Bürgermeister Josef Horvath informiert: „Das Lagerhaus hat den ehemaligen Standort der Firma Gummi Kreisel gekauft, das Autohaus Fürst gleich mehrere Grundstücke Richtung Kreisverkehr und der XXXLutz baut sein Lager aus.“

Das bestätigt Filialeiter Jürgen Kuss im Gespräch mit der BVZ: „Wir erweitern die bestehende Halle um einen zweigeschossigen Zubau mit einer neuen Fläche von insgesamt 3.000 Quadratmetern.“

Aktuell läuft die Umwidmung, die Ausschreibungen gehen in den kommenden Wochen raus. Die Jobs sollen in der Region vergeben werden, Baustart ist für September geplant.

Derweil schafft sich das Lagerhaus Unterwart ebenfalls eine neue Lagerfläche, allerdings eine bestehende. „Wir haben das ehemalige Gummi Kreisel Gebäude gekauft um es primär als Lager für Baumarktartikel zu nutzen. Wir können nicht aus, haben alles bebaut, was es zu bebauen gibt, aber arbeiten bereits an einer Zukunftsstrategie“, verrät Geschäftsführer Johann Bugnits.

Und zum Schluss gibt es noch eine Neueröffnung in Unterwart: Am Standort des ehemaligen „Tool Park“ eröffnet am Donnerstag die Filiale „let´s do it“, ein Spezialist für Herde und Öfen. Das Oberwarter Traditionsunternehmen Fliegenschnee ist an der Filiale beteiligt.