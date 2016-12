Die Statistik Austria hat kürzlich die Bevölkerungsstatistik für 2015 veröffentlicht. Daraus lässt sich klar herauslesen, dass es im Vergleich zu den Vorjahren viel weniger Abwanderungsgemeinden gibt – geschuldet vor allem der Verteilung der Flüchtlinge auf die verschiedenen Bundesländer.

Der österreichweite Trend schlägt auch voll auf das Burgenland und die Region durch: Im Bezirk Oberwart gab es per 1. Jänner 2016 „nur“ zwölf „Minus-Gemeinden“, ein Jahr davor waren es noch 21 gewesen. Insgesamt wuchs die Bevölkerung im Bezirk um 345 Menschen an.

Auch der Bezirk Jennersdorf verzeichnet ein Plus von 74 Einwohnern – die „Minus-Gemeinden“ haben sich von zehn auf fünf halbiert –, nur der Bezirk Güssing musste wieder einmal einen Bevölkerungsrückgang verzeichnen: Insgesamt wohnten per Anfang 2016 um sechs Personen weniger im Bezirk als noch am 1. Jänner 2015.