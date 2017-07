Einsatzkräfte fanden die Frau nach rund neunstündiger Suche in der Nacht auf Freitag zwischen Mariasdorf und Jormannsdorf am Straßenbankett liegend, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Gegen 19.00 Uhr war bei der Polizei in Bad Tatzmannsdorf die Meldung eingegangen, dass die 41-Jährige abgängig sei. Polizisten durchstreiften zunächst die nähere Umgebung, was aber ergebnislos blieb. Zur Unterstützung wurden weitere Polizeistreifen sowie die Feuerwehr Oberschützen angefordert. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums beteiligte sich an der Suchaktion.

Um etwa 03.25 Uhr fanden Beamte der Polizeiinspektion Bad Tatzmannsdorf die Frau ohne Bewusstsein am Straßenbankett liegend. Sie sei während der Erstversorgung sofort wieder ansprechbar gewesen, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Ein Notarztwagen brachte die Frau ins Spital.