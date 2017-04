Das von Streusiedlungen und zahlreichen Ortsteilen geprägte Südburgenland ist nicht einfach mit schnellem Internet zu versorgen – zumindest gilt das für die herkömmlichen Telefonanschlüsse, die die Daten über die alten Kupferleitungen erhalten. Darüber hinaus gibt es aber noch eine Möglichkeit, nämlich über das Kabelfernsehnetz von „kabelplus“, früher als „BKF“ bekannt. Überall dort, wo es Leitungen für Kabelfernsehen gibt („Koax-Netz“), kann auch Internet mitgeliefert werden – und das mit einer Bandbreite von bis zu 250 Mbit/s.

Internet aus der Erde. Das Verlegen von neuen Glasfaserleitungen ist oft teuer und weder für Gemeinden noch für Unternehmen leistbar – zumindest ohne Förderungen. | BVZ

Aber auch hier gibt es die berühmten „weißen Flecken“ in der Versorgung. So gibt es beispielsweise sogar in der Bezirkshauptstadt Oberwart Gebiete, in denen es keine Kabelfernsehanschlüsse gibt. Laut einer Presseaussendung schafft „kabelplus“ allerdings eine burgenlandweite Glasfaser-Abdeckung von rund 80 Prozent und das auch in Gemeinden, die weit weg vom Schuss liegen.

Ein weiterer Ausbau des sogenannten „Koax-Netzes“ käme allerdings teuer: Ein Laufmeter „befestigt“ (also etwa unter einem Gehsteig) kostet zwischen 80 und 100 Euro, auch „unbefestigt“ kostet das Verlegen von neuen Leitungen zwischen 40 und 50 Euro pro Laufmeter. Klar im Vorteil sind hier Gemeinden, deren Bürgermeister bereits vorgesorgt haben und etwa im Zuge von Kanal- oder Wasserarbeiten Leerverrohrungen verlegen haben lassen, wie etwa in Oberschützen.

Schnelles Internet einfach per Funk

In Gebieten, in denen sich die Verlegung von neuen Leitungen aus Kostengründen nicht lohnt, gibt es noch die Möglichkeit, schnelles Internet per Funk zu beziehen.

„Kabelplus“ hat dafür eine eigene Lösung entwickelt („waveNET“), beim Marktführer „A1 Telekom“ setzt man hingegen auf sogenannte „Hybrid-Modems“: Diese Geräte empfangen die Daten einerseits wie üblich aus dem Telefonnetz, andererseits aber auch aus dem Mobilfunknetz, das durch den Ausbau von LTE-Sendern immer mehr Datenvolumen bewältigen kann. Der Nachteil dabei: Hängen mehrere Teilnehmer oder Haushalte an einem LTE-Funkmast, müssen sie sich die zur Verfügung stehende Bandbreite teilen.