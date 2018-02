Die ehemalige Krankenschwester Anita Novotny ist mit der Gesundheitsversorgung im Bezirk Oberwart ganz und gar nicht zufrieden. Anlass dafür ist ihre 75-jährige Mutter, die tagelang weder gegessen noch getrunken hatte. Als dann der Hausarzt zu Besuch kam, wollte ihr dieser lediglich eine Natriumchlorid-Infusion geben, obwohl Novotny inständig darum bat, ihre Mutter ins Krankenhaus nach Oberwart zu bringen oder sie wenigstens mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen.

„Ein Arzt mit Erfahrung und dem nötigen Wissen sollte quasi gleich beim Blick ins Gesicht des Patienten erkennen, dass da etwas nicht stimmt. Meine Mutter hat keine Kochsalzlösung gebraucht, sondern Nährstoffe – oder eine Einlieferung ins Krankenhaus“, sagt Novotny und ärgert sich über „die Ignoranz und Überforderung von so manchem Mediziner hier in der Region“.

Arzt erkannte mögliches Nierenversagen nicht

Weil der Hausarzt eine Überweisung ins Krankenhaus ablehnte, brachte sie ihre Mutter selbst ins Spital. Dort wurde dann eine drohende Niereninsuffizienz, also ein mögliches Nierenversagen, diagnostiziert. „Die Aufnahme ins Krankenhaus war unbedingt erforderlich, sonst wäre meine Mutter vermutlich gestorben, sie war schon völlig übersäuert“, sagt die in Eisenstadt wohnhafte ehemalige Krankenschwester, die ihre Mutter mehrmals pro Woche besucht und immer wieder von ähnlichen Vorfällen in der Region gehört haben will.

„In unserer Zeit ist es nicht notwendig, an Nierenversagen zu sterben, aber wenn man an den falschen Hausarzt gerät, ist man machtlos. Aber jeder Mensch hat ein Recht auf eine medizinische Grundversorgung, meine Mutter ist der Anlassfall, aber mir geht es um das Wohl aller Menschen in der Region. Auch wenn sich viele über ähnliche Fälle aufregen, es macht niemand etwas. Ich kann aber nicht länger schweigen“, sagt Novotny über ihre Motivation, mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Den Weg über den Patientenanwalt hat sie schon versucht, aber „da wird einem zwar zugehört, aber es passiert nichts. So kann es einfach nicht weitergehen.“