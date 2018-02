Man kennt Robert Nissel als „Love Coach“ aus der ATV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“. Der ehemalige TV-Star wohnt jetzt in Redlschlag und hat im relativ nahen Krumbach in der Vorwoche seinen Luxus-Autohandel mit dem Namen „Love Coach Cars“ eröffnet. Seine Idee: „Besondere Autos an den Mann und die Frau zu bringen, meine Kontakte werden mir dabei sicher helfen.“