Die Polizei berichtete in einer Presseaussendung: "In den späten Abendstunden des 21.03.2017 gerieten zwei irakische Asylwerber, 37 und 34 Jahre, in einer Asylunterkunft im Bezirk Oberwart in Streit. Der 37-Jährige nahm ein Jausenmesser und stach auf sein Gegenüber ein, wobei die Klinge des Messers abbrach. Er bedrohte seinen Kontrahenten im Streit mit dem Umbringen."

Erst nach drei Tagen hätte einer der Beteiligten einem Betreuer von dem Vorfall erzählt. Beide Männer bestreiten die Anschuldigungen. "Der 37-jährige Mann wurde aus der Asylunterkunft weggewiesen. Die beteiligten Männer werden angezeigt", so die Polizei.