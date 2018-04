Seit 2009 sind Bezirksfeuerwehrkommandant Hans Hatzl und sein Stellvertreter Johann Binder an der Spitze des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart. Per Ende April werden sich beide in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Aus diesem Grund fand in der Vorwoche die Wahl des neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten im Feuerwehrhaus Oberwart statt.

Kinelly statt Hatzl, Kaszanics statt Binder

Zur Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandanten stellten sich der Abschnittsfeuerwehrkommandant des Abschnitts 3, Abschnittsbrandinspektor Peter Putz, und der Bezirksreferent für Atem- und Körperschutz, Hauptbrandinspektor Wolfgang Kinelly.

In einer geheimen Abstimmung erhielt Kinelly die Zustimmung und das Vertrauen der Wahlberechtigten und wird somit ab 1. Mai das Amt des Bezirksfeuerwehrkommandanten bekleiden.

Bereits am 27. März wurde in einer geheimen Abstimmung der neue Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter gewählt. Einstimmig wurde dabei dem Kommandanten des Abschnittes 10, Abschnittsbrandinspektor Herbert Kaszanics, das Vertrauen ausgesprochen. Dieser wird ebenfalls ab 1. Mai das Amt des Bezirksfeuerwehrkommandant-stellvertreters übernehmen.

Hatzl übte die Funktion des Bezirksfeuerwehrkommandanten insgesamt neun Jahre lang aus – ebenso wie Johann Binder als Stellvertreter. Gemeinsam wünschen sie ihren Nachfolger jetzt viel Erfolg.