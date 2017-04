Neben interessanten Diskussionen gab es auch viele Ehrungen verdienter Imker.

"In den letzten Jahren hat die Imkerei einen großen Aufschwung erlebt. Die Rückbesinnung auf die Wichtigkeit der Honigbiene für die Natur, ihre Leistung in der Bestäubung und die Wertsteigerung regionaler Produkte bei der Bevölkerung verhalfen der Imkerei zu einem großen Ansehen", so Dunst weiter.



Imkerei als wichtiger Zweig der Landwirtschaft

Rund 600 burgenländische und Imker mit 8.000-9.000 Bienenvölker tragen dazu bei, die burgenländischen Konsumenten mit verschiedenen Honigen und anderen wertvollen Bienenprodukten wie Propolis oder Wachs zu versorgen.

"Die Imkerei ist ein ganz besonders wichtiger Zweig in der Landwirtschaft, ist doch der erfolgreiche Anbau sehr vieler landwirtschaftlicher Kulturen von der Bestäubung durch unsere Bienen abhängig", meint Agrarlandesrätin Verena Dunst.





Anstieg der Bienenvölker im Burgenland

Dass die Zahl der Bienenvölker in den letzten Jahren immer mehr angestiegen ist, ist auch ein Beweis für die Nachhaltigkeit der heimischen Landwirtschaft. "Die Gesundheit der Bienenvölker ist durch die hohe Sensibilität der Bienen gegenüber Krankheitserregern und Umwelteinflüssen vielfältigen Gefahren ausgesetzt.“ , führt LRin Verena Dunst weiter aus. Trotz dieser sei ist das Interesse an der Imkerei im Burgenland erfreulicherweise sehr groß, wie die steigende Anzahl an Imkerinnen und Imkern beweise - so Dunst.



Facharbeiterkurs für Bienenwirtschaft

Die Überreichung der Facharbeiterbriefe fand am 7. März 2017 statt und brachte neun Absolventen 2017 hervor. "Jede Form der Nutztierhaltung, so auch die Bienenhaltung, bedarf umfassender Kenntnisse des Tierhalters, um einen tiergerechten Umgang bei der Betreuung von Nutztieren zu gewährleisten. Um mit der Nutztierhaltung auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sind auch betriebs- und marktwirtschaftliche Überlegungen anzustellen.", so Agrarlandesrätin Verena Dunst.