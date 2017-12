"Brandalarm im evangelischen Altenwohnheim" lautete die Alarmierung der Stadtfeuerwehr Pinkafeld am vergangenen Montag - zwölf Mann rückten mit zwei Fahrzeugen aus. Da es sich „nur“ um einen Brandalarm handelte, blieb die restliche Mannschaft im Feuerwehrhaus in Bereitschaft. Am Altenwohnheim angekommen wurde der Einsatzleiter der Stadtfeuerwehr Pinkafeld bereits vom Pflegepersonal empfangen. In einer Teeküche im ersten Obergeschoss war ein Adventkranz in Brand geraten.

Bemerkt wurde der Brand erst durch die Brandmeldeanlage. Das gut geschulte Pflegepersonal reagiert vorbildlich und brachte den den Brand mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle.

Der abgebrannte Adventkranz wurde von der Feuerwehr ins Freie gestellt. Da noch Rauch unter der Decke hing wurden die Fenster geöffnet und ein Druckbelüfter in Stellung gebracht. Nur durch das rasche und richtige reagieren des Pflegepersonals konnte eine extrem gefährliche Situation und größerer Schaden verhindert werden.