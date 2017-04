Yvonne Zapfel, 24 Jahre; Riedlingsdorf. Hobbys: Leichtathletik, Skifahren, Einradfahren und Klettern.

Persönliche Bestzeiten; 60 Meter in der Halle: 7,85 Sekunden (Neuer Landesrekord). 50 Meter Hürden in der Halle: 7,52 Sekunden. Weitsprung in der Halle: 5,06 Meter. 60 Meter Hürden in München: Dritter Sieg in Folge.

Saisonbestzeiten: 50 Meter in der Halle: 6,99 Sekunden. 60 Meter in der Halle: 7,85 Sekunden. 50 Meter Hürden in der Halle: 7,51 Sekunden. 60 Meter Hürden in der Halle: 8,54 Sekunden. Weitsprung in der Halle: 5,06 Meter.

Aktuelle Weltrangliste: 100 Meter Hürden Frauen, Platz 554, 1008 Punkte.