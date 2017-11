Dezember 2009

Zwischen Weihnachten und Silvester wurden in Stinatz, Stegersbach, Rohr, Rohrbrunn und Rudersdorf Ortstafel ab- und dann an falscher Stelle, also in einer anderen Ortschaft, wieder anmontiert.

März 2010

Die Ortstafel von Kukmirn wurde mit gelben Paintball-Patronen beschossen.

Februar bis September 2014

In Unterwart wurde die erste Ortstafel gestohlen, kurze Zeit später gab es sogar ein Profil auf facebook („Ortstafel Untawoat“). Der nächste Diebstahl einer Unterwarter Ortstafel ereignete sich dann im April 2014, im Juni 2014 wurde dann die Ortstafel aus Oberdorf gestohlen. Im September ging die Diebstahlserie weiter, zuerst erneut in Unterwart und dann in Oberwart.

März und April 2015

Die beiden jüngsten Vorfälle ereigneten sich im März und April 2015 – erneut wurden Unterwarter Ortstafeln gestohlen. Seit damals gab es keinen neuen Fall – bis zum November 2017 in Obersschützen.