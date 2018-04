VERANSTALTUNGEN

Weinfrühling 28. & 29. April

Paradiesfrühling 27. April bis 27. Mai

An den Tagen der offenen Kellertür am 28. und 29. April öffnen wieder mehr als 60 südburgenländische Winzer ihre Weinkeller. Von Rechnitz über Eisenberg und Deutsch Schützen, dem Csaterberg und dem Wintner Berg bis nach Bildein, Eberau, Gaas und Moschendorf laden die Betriebe herzlich auf einen Besuch ein, um die Schätze in ihren Kellern zu präsentieren.

Tag der offenen Vinothek Eisenberg am Samstag, dem 12. Mai

Tage im Paradies am 19. und 20. Mai

Kellergassenfest am Samstag, dem 4. August

www.eisenberg.at

(Entgeltliche Einschaltung)