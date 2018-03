Sommer, Sonne, Sonnenschein - und darf´s dazu ein Blaufränkisch sein? Von immer mehr Weinliebhabern in Kalifornien gibt´s darauf ein klares: Ja! Aber nicht nur die Westküste der USA erobert Burgenlands Exportwein Nummer Eins langsam aber stetig, auch in anderen Teilen der Vereinigten Staaten kennt man den Blaufränkisch.

Damit der Rote in Übersee noch bekannter wird, war Eisenbergs Jungwinzer Christoph Wachter auf Promo-Tour in den USA unterwegs. Wachter: „Von New York über Chicago bis nach San Francisco und Los Angeles habe ich Restaurants und Bars besucht, die unsere Weine vertreiben. Ich wollte wissen, wer meinen Wein am anderen Ende der Welt ausschenkt und den Blaufränkisch noch besser vermarkten.“

Gut 50 Prozent seiner Weine exportiert das Weingut Wachter-Wiesler jährlich - auch in die USA. „Dort sind wir zwar noch eine Nische, aber in dieser schätzt man den Blaufränkisch bereits sehr.“