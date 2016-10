Als Lenkerin konnte eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ausgeforscht werden. Das 15-jährige Unfallopfer erlitt einen komplizierten Bruch im Bereich des linken Kniegelenks und befindet sich im Krankennhaus.

Täterin bestellte neuen Außenspiegel

Die Fahrzeugbesitzerin bestellte unmittelbar nach dem Unfall einen neuen Außenspiegel für ihren PKW und konnte in den frühen Nachmittagsstunden des heutigen Tages als fahrerflüchtige Lenkerin ausgeforscht werden. Bei der ersten Einvernahme bestritt sie jeglichen Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall und gab an, dass ihr der Seitenspiegel gestern vor einem Lokal in Pinkafeld vom Fahrzeug gerissen worden sei.

Führerschein seit Ende September

Nachdem sie mit dem Verlust des Außenspiegels konfrontiert wurde, legte sie ein umfangreiches Geständnis ab. Sie gab an, in Panik geraten zu sein, falsch reagiert und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben.

Die Lenkerin ist erst seit Ende September 2016 im Besitze eines Führerscheines. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft (wegen Fahrerflucht) und dem Gericht (wegen fahrlässiger Körperverletzung) angezeigt werden.