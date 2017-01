Das Waldfest in Markt Allhau gehört zu den fixen Höhepunkten im sommerlichen Festzeltreigen. In einem Jahr wird es vom Musikverein Trachtenkapelle Markt Allhau veranstaltet, dann ist wieder die Freiwillige Feuerwehr an der Reihe – die beiden Vereine teilen sich das idyllische Festgelände.

„Edlseer“ kommen am 15. Juli zum Waldfest

Die Feuerwehr hat nun bekannt gegeben, dass die bekannte Volksmusikgruppe „Die Edlseer“ bei ihrem Fest am Samstag auf der Bühne stehen werden. Seit knapp 25 Jahren begeistern die Edlseer ihr Publikum und schaffen es wie keine andere Volksmusikgruppe, Tradition und Moderne perfekt zu vereinen. Karten für das Konzert am Samstag, dem 15. Juli, gibt es natürlich auf Ö-Ticket, aber auch auf www.bvz.at zu erwerben.