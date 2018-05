So werden mit Beginn des Sommerfahrplanes Flachau und Hallein in Salzburg angefahren, Spittal, Velden, Pörtschach und Krumpendorf in Kärnten sowie Oberwart, teilte das Unternehmen mit. Das Netz wird demnach in ganz Europa dichter.

Beispielsweise werden von Österreich die Verbindungen nach Italien, Deutschland und die Schweiz ausgebaut. Auch in der Nacht fahren künftig mehr Fernbusse - etwa von Innsbruck nach Budapest oder Basel.