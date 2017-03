Die jungen Mädchen und Burschen stellten ihr Wissen in Feuerwehrtechnik, in der Knotenkunde und über die Organisation der Feuerwehr unter Beweis. 13 Mal wurde das Abzeichen Stufe 6 vergeben. Die 13 Teilnehmer in der Stufe 6 (Feuerwehrjugend-Matura) sind jetzt berechtigt, bei dem im Herbst stattfindenden Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold in Eisenstadt anzutreten.

Danach erfolgt der Übertritt in den aktiven Dienst.