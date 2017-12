Der Vorfall ereignete sich in der Wohnhausanlage für betreutes Wohnen am Dr. Emmerich Gyenge-Platz in Oberwart. Eine ältere Frau war gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.

Mit dem Notfallknopf verständigte sie zuerst die Rettung, die in weiterer Folge die Stadtfeuerwehr Oberwart alarmierte. Die Florianijünger rückten aus, um mit Sperrwerkzeug die Türe zu öffnen. Dann versorgte das Rote Kreuz die gestürzte Frau und brachte sie ins Krankenhaus.