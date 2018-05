Ausgehend vom Autonomiepaket der Bildungsreform wird es künftig sogenannte „Bildungscluster“ geben. Die ersten dieser Art im Burgenland werden mit den Neuen Mittel- beziehungsweise Volksschulen von Bernstein und Lockenhaus sowie in Frauenkirchen (Volksschule, NMS, PTS, ASO) gebildet.

„In Frauenkirchen sowie mit Bernstein/Lockenhaus machen wir den Anfang, weitere Bildungscluster im Seewinkel sind in Vorbereitung“Alfred Lehner

„Mit der Verclusterung von Schulen fallen die Schließungszahlen, weil der Schulcluster als eine eigene Schuleinheit bemessen wird. Das ist eine weitere Maßnahme, um die ortsnahe Bildung zu erhalten“, erklärt Pflichtschulinspektor Alfred Lehner, der als einer von vier „Autonomiebotschaftern“ an der österreichweiten Umsetzung mitarbeitet und als Clusterbeauftragter des BMBWF tätig ist – nachzulesen übrigens auf dem Blog www.schulautonomie.at.

Künftig wird der Bildungscluster Frauenkirchen 261 Schüler aus vier Schulen der Stadtgemeinde umfassen – 82 aus der Volksschule, 107 aus der NMS, 41 aus der Polytechnischen Schule und 31 aus dem sozialpädagogischen Zentrum.

In Frauenkirchen wird dieses Schuljahr bereits „geprobt“. Einen Cluster (auf Deutsch: Bündel) gibt es zwar noch nicht, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit Schulbeginn 2017 noch nicht gegeben waren, aber einen Verband mehrerer Schulen, die unter einer Leitung geführt werden.

Eine Direktorin für fünf Standorte

Mit dem Schulstart für das Schuljahr 2017/18 wurde Jutta Peisser bereits mit der Leitung von fünf Schulen betraut: Volksschule, NMS und Sonderpädagogisches Zentrum in Frauenkirchen sowie Volksschule und NMS in Illmitz (die BVZ berichtete). Die Neue Mittelschule in Illmitz wird derzeit als Expositur von Frauenkirchen geführt, um den Schulstandort erhalten zu können (Anmerkung: unter 80 Schüler müssen Neue Mittelschulen per Beschluss der Landesregierung geschlossen werden). „Derzeit analysieren wir alle Schulstandorte in Österreich, die Bildungscluster werden abhängig von anstehenden Pensionierungen geschaffen“, informiert Lehner.

Zwei bis sieben Schulen, Minimum 200 Schüler

Für die Bildung der Cluster sind Beschlüsse des Gemeinderates notwendig, bei einer Entfernung von unter fünf Kilometern kann diese Entscheidung aber direkt von der Bildungsdirektion getroffen werden. Zwei bis sieben Schulen können miteinander verclustert werden, angestrebt werden neue Schulgrößen zwischen 200 und 1200 Schülern.