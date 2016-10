Rechnitz: Arbeiter auf dem Weg der Besserung .

38- und 42-Jähriger wurden am Montag in Rechnitz (Bezirk Oberwart) bei Reinigungsarbeiten eines auf einem Tankwagen montierten Tanks schwer verletzt und mit Verdacht auf Kohlendioxidvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert (BVZ.at hatte berichtet); am Dienstag befanden sie sich bereits auf dem Weg der Besserung.