BVZ: Warum haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Messezentrum beendet und sind nicht mehr Informwirt?

Raimund Schmidinger: Zunächst möchte ich mich bei Messechef Harry Kahr für die wirklich freundliche und liebenswerte Zusammenarbeit bedanken – das war wirklich beispielhaft in meiner langen Karriere als Gastronom. Mein Rückzug hat einen ganz einfachen Grund: Auf diesem Niveau, mit dieser Qualität in der Küche und im Service ist das Geschäft nicht kostendeckend zu machen. Dazu noch die hohen Gagen für Musiker und Bands wie zum Beispiel Ambros – das alles ergibt eine Summe, die ohne Eintritt nicht zu erwirtschaften ist. Und was man auch nicht vergessen darf, ist der Behördenaufwand, was Auflagen und Personal betrifft – wäre ich ein Verein, könnte ich das alles leichter stemmen, aber als Betrieb nicht.

Was hat der „Stadtwirt“ im heurigen Jahr noch geplant?

Wir planen wieder das „Stadtwirtfest“, allerdings nicht wie gewohnt in Oberwart, sondern in der Dorfscheune Buchschachen. Das Open Air mit der Weltpartie und dem Lustigen Hermann wird am 19. August stattfinden.