Am vergangenen Wochenende fand im Oberwarter Messezentrum die "Genuss Burgenland" statt. Erstmals fand die Messe gemeinsam mit der burgenländischen Feuerwehrmesse statt, übrigens die erste dieser Art.

Dichtes Gedränge in den Gängen zwischen den zahlreichen Ständen der Aussteller herrschte am vergangenen Samstag und Sonntag im Messezentrum Oberwart. Die "Genuss Burgenland" erwies sich in Verbindung mit der ersten burgenländischen Feuerwehrmesse als wahrer Besuchermagnet - für die BVZ war Fotograf Alexander "Lexi" Horvath dabei und hat die besten Bilder eingefangen.