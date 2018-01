Die Präsentation der neuen Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Oberwart und Frauenkirchen war der erste öffentliche Medientermin von Neo-Landesrat Hans Peter Doskozil, der in seiner neuen Funktion künftig ja auch für den Gesundheitsbereich verantwortlich zeichnet.

Michael Pekovics

"Die Fusion der Zuständigkeiten war ein wichtiger Schritt, um die Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern", betonte Doskozil in seinem Statement. Der Landesrat skizzierte auch den weiteren Fahrplan des burgenländischen Gesundheitssystems. So soll in Zukunft verstärkt auf Akutordinationen gesetzt werden, die die medizinische Versorgung auch in den Tagesrandzeiten garantieren.

"Hausarztstruktur soll unterstützt werden"

Den sogenannten Primärversorgungszentren (PVZ) erteilte der Landesrat hingegen eine klare Absage. "Wir werden diese Möglichkeit, die eher für urbane Zentren interessant ist, nicht aufgreifen, weil wir damit die flächendeckende Struktur der wohnortnahen Hausärzte nicht noch weiter unter Druck setzen wollen. Das Modell der PVZ würde mittelfristig zu noch mehr Hausarzt-Schließungen führen, viel mehr wollen wir das bewährte System unterstützen und mehr fordern." Das sei auch bereits mit der Ärztekammer und der Burgenländischen Gebietskrankenkasse abgesprochen.

Rudersdorferin wird neue GKPS-Direktorin

Im Zentrum der Pressekonferenz stand aber die Präsentation der neuen Direktorin für die beiden Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Oberwart und Frauenkirchen, Martine Reicher. Die Rudersdorferin verfügt über eine langjährige berufliche Erfahrung im Pflegebereich, weshalb es ihr auch ein großes Anliegen ist, zur Kompetenzsteigerung in diesem Bereich beizutragen.

"Die Pflege war und ist mir immer schon ein großes Anliegen. Jetzt ist es meine Aufgaben, unseren Schülern einen verantwortungsvollen Umgang miteinander zu vermitteln und vernunftbegabtes, weltoffenes Pflegepersonal auszubilden", sagte Reicher. Sie selbst wolle dabei als Vorbild fungieren. Mehr über die neue Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Oberwart und Frauenkirchen lesen Sie am kommenden Mittwoch in der BVZ Oberwart.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Oberwart wird derzeit von 119 Schüler besucht, 92 davon befinden sich in der diplomierten Ausbildung, 27 in der Pflegeassistenzausbildung. Karl Helm, interimistischer Geschäftsführer der KRAGES, betonte, dass sich immer mehr Männer für die Ausbildung interessieren.

Tatsächlich waren im ersten Abschlussjahrgang 1978 noch 94 Prozent der Absolventen weiblich und 6 Prozent männlich. 1988 lag der Anteil von Männern bereits bei 13 Prozent, 2008 stieg er auf 26 Prozent. Aktuell liegt der Anteil von männlichen Schülern in der diplomierten Ausbildung bei 34 Prozent.