In seinem 25. Jahr könnte das „McDonald’s-Turnier“ des SV Neuberg, welches immer zwischen dem 26. und 30. Dezember in der Oberwarter Sporthalle über die Bühne ging, an einen anderen Austragungsort verlegt werden. Der Auslöser? Eine Terminfrage, denn die Neuberger hätten sehr gerne den Stefanitag als ersten Tag auserkoren, aber weil dort schon das Hallenmasters des SV Oberwart und des SV Stuben seinen Finaltag erlebt, war das in diesem Jahr nicht möglich.

Welche Optionen gibt es? Derzeit wägt SVN-Obmann Martin Konrad (r., hier mit BFV-Präsident Gerhard Milletich) noch Alternativen (etwa Güssinger Aktivpark) ab. | BVZ

„Es gab zuletzt ein Telefonat zwischen Neubergs Obmann Martin Konrad und mir, wo wir darüber sprachen. Ich sagte ihm dabei, dass unser Termin mit dem 26. fixiert sei und auch alles schon ausgelost wurde. Er hat ja noch weitere drei Dezember-Tage zur Verfügung“, sagte Oberwarts Oberhaupt Roland Horvath, während sich sein Pendant, SVN-Obmann Konrad, zu Wochenbeginn noch zurückhaltender äußerte: „Es ist noch nicht endgültig entschieden.“

„Der 26. Dezember war seit 24 Jahren eigentlich immer unser Termin"

Etwas offensiver war schon SVN-Trainer Andi Konrad: „Der 26. Dezember war seit 24 Jahren eigentlich immer unser Termin. Gut möglich, dass wir es nun woanders ausrichten und dabei auch auf zwei oder gar einen Turniertag hinuntergehen.“

Eine Austragung in Oberwart zwischen Weihnachten und Silvester (27. bis 30. Dezember) scheint ebenfalls nur schwer möglich, weil am 29. Dezember das Basketball-Sky-Livespiel Oberwart Gunners gegen Kapfenberg stattfindet. Im Güssinger Aktivpark stellt man sich Recherchen der BVZ zufolge bereits auf das Neuberger Turnier ein. „Fix ist es noch nicht, aber es schaut so aus, als ob“, heißt es von dort.