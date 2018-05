Im Frühling werden sie alljährlich wieder aus ihrem Winterschlaf geholt: Die Zweiräder unter den Kraftfahrzeugen. Ob Roller, Moped oder Motorrad – klettern die Temperaturen in die Höhe, sind ihre Fahrer nicht mehr zu bremsen. Diesmal mit am Start: Ein „Puch Maxi S“ aus dem Jahr 1987, restauriert von zwei Illmitzer Originalen.

Qualitätsmoped aus dem Jahr 1987

„In unserem Freundeskreis hat sich das Moped-Fieber breitgemacht. Die Vehikel aus vergangenen Tagen stehen bei uns derzeit hoch im Kurs. Auf der Suche nach einem eigenen fahrbaren Untersatz ist mir zufällig ein Modell mit Baujahr 1987 aufgefallen, mein Geburtsjahr, sogar der Monat, April, hat gepasst. Da musste ich nicht lange überlegen“, erzählt Mathias Lang rückblickend.

In der Steiermark, genau gesagt in Graz, wurde die Bestandsaufnahme gemacht, dort wartete das Sammlerstück nämlich ganze 17 Jahre lang auf die nächste (Aus)Fahrt. Da sich Kamerad Michael Kreutzer bereits seit 15 Jahren als gelernter Mechaniker mit Leidenschaft an alten Vehikeln versucht, war das Projekt schnell beschlossene Sache.

In 130 Arbeitsstunden rundumerneuert

In zwei Monaten, insgesamt rund 130 Arbeitsstunden, wurde das neuerworbene Prachtstück vom Motor bis zum Spiegel rundumerneuert, „lediglich einige Schrauben sowie der Lenker konnten in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten und einsatzfähig gemacht werden“, berichtet Mathias Lang weiters.

Rund 1500 Euro hat ihn „der Spaß“ letztendlich gekostet, eine Summe, die er jedoch gerne für die doch bewährte Qualität der bekannten Marke „Puch“, investiert hat. Der Tag X rückte nach und nach näher, was letztendlich noch für die obligatorische Probefahrt fehlte, war das behördliche Kennzeichen.

„Ich hatte die Wahl zwischen zwei freien Nummerntafeln, ich habe mich dann für ND 1 BVZ entschieden. Welche Folgen das haben könnte, war mir bis dahin nicht bewusst“, schildert er im Gespräch. Als „rasender Reporter“ wird er seither liebevoll bezeichnet, eine Verbindung zur BVZ oftmals unwillkürlich angenommen.

Fortsetzung folgt im nächsten Winter

Die erste Ausfahrt hat das alte neue „Puch“-Moped bereits bravourös hinter sich gebracht, aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit sind weitere Projekte dieser Art in Illmitz natürlich nicht ausgeschlossen.

„Der nächste Winter kommt bestimmt, bis dahin haben wir bestimmt ein weiteres Objekt der Begierde gefunden“, verrät Mathias Lang abschließend. Vielleicht erhält die Nummer eins dann Unterstützung in Form von Nummer zwei.