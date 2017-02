Maturaballsaison geht ins Finale .

„REAL STEEL“ - Jetzt wird geschweißt - das war das Motto des Gebäudetechnikballs 2017 der HTL Pinkafeld. Die Maturanten des Abschlussjahrganges 2016/17, luden schon traditionsgemäß am letzten Tag vor den Semesterferien zum Ball in das Internat der HTBLuVA Pinkafeld ein. Gefeiert wurde natürlich bis in die frühen Morgenstunden.