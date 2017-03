Bereits am 19. Jänner 2017 ersteigerte er auf einer Verkaufsplattform einen PKW. Den vereinbarten Preis im mittleren, vierstelligen Eurobereich überwies er an den vermeintlichen Verkäufer aus Schweden an ein tschechisches Bankinstitut.

Die versprochene Übergabe des Fahrzeuges am 13. Februar 2017 kam nicht zustande. Nachdem er zum Verdächtigen keinen Kontakt mehr herstellen konnte, erstattete er Anzeige wegen Betruges.

Die Polizei Litzelsdorf ermittelt.