Nachdem die Fachhochschule Pinkafeld als Untermieter im Schloss auszog und ihre Kurse in Pinkafeld anbietet, beendete auch das BFI ihren Vertrag mit der Kurbad AG.

„Es hat sich nicht mehr ausgezahlt, dass wir die Kurse dort weiterführen“, erzählt BFI-Geschäftsführer Peter Maier. Die Kurse für Masseure, Pflege oder Kosmetik werden nun in Oberwart angeboten.

Eigentümer des Schlosses ist die Kurbad AG. „Es gehört zwar uns, in letzter Instanz entscheidet aber auch das Land Burgenland, die Abteilung III. Wir gehören einer Holding an. Meine Pflicht als Geschäftsführer und Vorstandsdirektor ist es, mich um die Verwaltung und Vermietung zu kümmern“, erklärt Leo Schneemann. Er macht sich keine Sorgen, dass es in der Zukunft leere Räume gibt.

Schneemann: „Ein Teil ist bereits vermietet“

„Ein Teil des Schlosses ist schon vermietet. Im Westflügel befindet sich die Zahnärztekammer Burgenland.“ Es gibt auch schon Gespräche und Verhandlungen mit einem Forschungsinstitut, das dort Büroräumlichkeiten nutzen will. „Weiters verhandeln wir mit einer Firma, die dort Büros installieren möchte.“

Den Namen wollte sich Schneemann noch nicht entlocken lassen, er sagte nur, dass der Betrieb aus der Region sei: „Es ist mir nicht bange um das Schloss Jormannsdorf. Es gibt viele Möglichkeiten, ich bin überzeugt, dass die Auslastung auch in Zukunft passt.“