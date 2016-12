Drei Jahrzehnte vergehen so schnell, wie ein kleiner Brauner getrunken ist. Zumindest wenn es nach Gusti Gamauf geht. Am 1. Dezember 1986 eröffnete der damals 35-jährige Bad Tatzmannsdorfer das Stadt-Cafe in Oberwart.

„Es war schon immer mein Traum, mich selbstständig zu machen und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich mein Café um Punkt sieben Uhr Früh, an einem Montag, zum ersten Mal aufgesperrt habe. In den 1980er Jahren herrschte eine Aufbruchstimmung, da wollte auch ich dabei sein und endlich mein eigenes Kaffeehaus haben“, erinnert sich Oberwarts Urgestein unter den Gastronomen.

Sein Stadt-Cafe hat auch die harten Zeiten überlebt, als die Oberwarter Innenstadt buchstäblich ausstarb. „Außerdem hat man bereits elf mal bei uns eingebrochen“, so der Unternehmer, der trotzdem nie ans Aufgeben oder gar Zusperren gedacht hat. Im Gegenteil: „Wir sind ein ‚Nimm Platz und kein To Go-Café“, unterstreicht Gusti mit einem Augenzwinkern.

Ans Aufhören denkt er übrigens, trotz seiner 65 Jahre, noch lange nicht. „Oberwart braucht das Stadt-Cafe. Hier kommen alle zam, vom Maurer bis zum Präsidenten. Das macht uns aus,“ so Gamauf überzeugt.