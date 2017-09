Ganz „eigentlich“ ist er Kaufmännischer Angestellter. Allerdings in einem Unternehmen, das sich auf die Reparatur von Holzblasinstrumenten spezialisiert hat. Und den Rohstoff Holz liebt er sowieso schon seit immer. Kein Wunder also, dass Karl Fleck das Handwerk des Drechselns erlernte.

Am meisten ausschlaggebend für die Einschreibung zur ersten Kurseinheit war allerdings der alte Hausname seiner Familie...

Alte Handwerkskunst erlebt regelrechten Boom

„Draxler nennt man uns nach wie vor in der Ortschaft und die Bezeichnung kommt halt vom Beruf des Drechslers, dem mehrere Männer in meiner Familie nachgegangen sind“, erzählt der 54-Jährige im Gespräch mit der BVZ und fügt an: „Mein Ururgroßvater war der erste Drechsler, das war um das Jahr 1840 herum.“

Nachdem ihn die Geschichte rund um das Handwerk in seiner Familie nicht mehr losgelassen hat, folgte Schritt eins: jener zum Fachgerät. „Ich hab mir eine Drechselmaschine gekauft und selber herumprobiert. So richtig werden wollte allerdings kein Stück und schnell war klar, dass ich das Handwerk wirklich von der Pieke auf erlernen muss“, sagt Fleck.

Fesch. Handwerkskunst aus Holz von Karl „Draxler“ Fleck. | Vanessa Bruckner

Drei Kurseinheiten und ein paar Jahre später, drechselt der „Draxler Koarl“ in seiner Werkstatt in Buchschachen seither „wie narrisch“ und mit ungebrochener Leidenschaft. Ausgefallene Stehlampen in allen Variationen, Holzschüsseln aus Zirbenholz oder raffinierte Kerzenständer, „das Stück Holz gibt vor, was am Ende daraus wird.“

Dass alte Handwerkskunst aktuell einen regelrechten Boom erlebt, kann Karl Fleck nur bestätigen. Und weil Karl Fleck gar nicht mehr aufhören kann, schöne Dinge zu drechseln, verkauft er sie jetzt auch. Also, liebe Leut´: „HolzEICHwos!“

Kontakt: 0664 5252651