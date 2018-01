Liebhaber regionaler Schmankerl aufgepasst: Ab März findet jeden Freitag von 12 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt am Flohmarktgelände Kemeten statt. Konkret am unteren Parkplatz, welcher an die Bundesstraße angrenzt.

Rund 20 Aussteller sollen es werden, hofft Veranstalter und Flohmarktbetreiber Mario Kranz. „Es werden altbekannte Anbieter, die man bereits von diversen Bauernmärkten im Burgenland kennt, mit dabei sein, aber auch neue. Selbstverständlich liegt der Fokus beim Angebot auf Produkten aus der Region“, so Kranz im Gespräch mit der BVZ.

Flohmarktareal wurde erweitert

Der Start für den Bauernmarkt in Kemeten erfolgt am Freitag, dem 2. März. Mario Kranz, der seit nunmehr zehn Jahren den Flohmarkt in Kemeten betreibt, erzählt außerdem: „Wir haben vor wenigen Wochen auch das Flohmarkt-Areal um 3.000 Quadratmeter erweitert, indem wir das Grundstück vom benachbarten Autohändler gekauft haben.“ In Summe stehen den rund 150 Standlern und zahlreichen Besuchern, die jeden Samstag den Flohmarkt Kemeten besuchen, jetzt 13.000 Quadratmeter zur Verfügung.