Kaum ein Parkplatz ist am Sonntag Vormittag rund um den Kreisverkehr zwischen Oberwart und Kemeten zu finden, so viele Besucher aus nah und fern zieht der allwöchentliche Flohmarkt nämlich an. Künftig werden sich die Besucher aber auf einer kleineren Fläche ihrer Leidenschaft, dem Suchen und Stöbern nach alten Schätzen, hingeben müssen: Denn aufgrund von Sicherheitsbedenken ist das Tankstellenareal ab sofort für den Flohmarkt Tabu.

Verkleinerung für Betreiber kein Problem

Seitens des Betreibers dieser Fläche – insgesamt gibt es drei für vier verschiedene Grundstücke – ist die Verkleinerung nicht wirklich ein Problem: „Der Tankstellenpächter hat Anweisungen ‚von oben‘ bekommen, dass das so nicht mehr geht, weil sonst der Pachtvertrag nicht mehr verlängert wird.“

Tatsächlich war Tanken am Sonntag Vormittag während des Flohmarkts nicht möglich, das gesperrte Gelände war voll mit Ständen der Flohmarkthändler. „Aber soviel Platz geht dadurch nicht verloren, vor allem auch deshalb, weil es ja eine neue große geschotterte Fläche gibt, wo jede Menge Standler Platz finden“, sagt der ehemalige Betreiber der Fläche bei der Tankstelle, der auch in Fürstenfeld einen Flohmarkt betreibt.